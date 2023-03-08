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Японский производитель двигателей и стройтехники объявил об уходе из России

Японский производитель двигателей и стройтехники объявил об уходе из России

Крупная японская компания Yanmar Holdings, которая специализируется на производстве и продаже двигателей и строительной техники, уйдет с российского рынка после того, как прекратит все операции со своей российской дочерней компанией «Янмар РУС».

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