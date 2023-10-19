Атаман Сибирского казачьего войска Андрей Тимошенко прибыл в Салехард

Двухдневный визит Героя России носит ознакомительный характер. В программу пребывания включены такие знаковые мероприятия, как церемония пересечения Полярного круга, посещение историко-архитектурного комплекса «Обдорский острог», встреча с главой Салехарда Алексеем Титовским и представителями духовенства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии