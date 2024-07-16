НП

Наталья Павлова

ЗАЭС находится на территории Запорожской области, которая уже без малого как два года входит в состав РФ. С чего бы это России уходить оттуда? И то, что Запад и Украина этого факта не признают, вовсе не повод обстреливать эту территорию. Грузия тоже не признаёт Абхазию и Южную Осетию, но ведь не бомбят! И Россия не обстреливала прибалтийские республики после того, как они объявили о выходе из состава СССР, хотя и сделано это было с многочисленными нарушениями законодательства. Так что нахождение на ЗАЭС российского контингента обеспечивает прежде всего Европе защиту от радиационного заражения. Только Россия защищает теперь ЗАЭС и гражданское население Запорожской области от обстрелов ВСУ.