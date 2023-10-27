США и КНР подтвердили готовность работать над встречей лидеров на саммите АТЭС

На переговорах американской администрации и главы МИД КНР Ван И в США стороны подтвердили обоюдную готовность работать над встречей лидеров стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в ноябре в Сан-Франциско.
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