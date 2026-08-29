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Регионы России

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Эктор Форт перешёл в «Реал Сосьедад» с сохранением права на выкуп

Эктор Форт перешёл в «Реал Сосьедад» с сохранением права на выкуп

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составляет около 8,5 миллиона евро. При этом «Барселона» сможет получить 50% от цены последующей перепродажи и вправе вернуть защитника за 20 миллионов евро.

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