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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джеремайя Мартин перейдет из «Енисея» в «Уралмаш»

Разыгрывающий (27 лет, 188 см) покинет «Енисей» в связи с истечением соглашения.  По информации «СЭ», американский баскетболист договорился о подписании 1-летнего контракта с «Уралмашем».

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