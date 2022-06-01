Аргументы недели

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РАН: выборы куда?

РАН: выборы куда?

С 1 по 3 июня в Российской академии наук пройдёт Общее собрание РАН, в рамках которого состоятся выборы на место ушедших из жизни и науки академиков и членов-корреспондентов.

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