РАН: выборы куда?

С 1 по 3 июня в Российской академии наук пройдёт Общее собрание РАН, в рамках которого состоятся выборы на место ушедших из жизни и науки академиков и членов-корреспондентов.
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