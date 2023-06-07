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Вика Цыганова назвала «бедой» победу Натальи Оскар на конкурсе «Миссис Россия-2023»

Вика Цыганова назвала «бедой» победу Натальи Оскар на конкурсе «Миссис Россия-2023»

Певица Вика Цыганова с грустью прокомментировала спорные результаты конкурса «Миссис Россия-2023». Исполнительница назвала «бедой» победу Натальи Оскар.

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