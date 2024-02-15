Суд оправдал экс-главу Новосибирского района Борматова, обвиненного в халатности

Суд оправдал бывшего главу Новосибирского района Василия Борматова, обвиненного в халатности. Центральный районный суд Новосибирска 14 февраля оправдал бывшего главу Новосибирского района Василия Борматова.
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