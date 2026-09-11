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Царьград

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В Новосибирске март потеплел на 5,7 °С за 90 лет

В Новосибирске март потеплел на 5,7 °С за 90 лет

За девяносто лет метеонаблюдений в Новосибирске произошли значительные климатические сдвиги: зимний период сократился, весеннее тепло наступает раньше, а летом столбик термометра всё чаще поднимается выше привычных значений.

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