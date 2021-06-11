Обеспечение стандартным жильем отдельных категорий граждан в Республике Крым

15.02.2017 принято постановление Совета министров Республики Крым № 75 «Об утверждении порядка и условий приобретения гражданами жилья экономического класса (стандартного жилья), строящегося (построенного) на земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, предоставляемых в безвозмездное пользование Некоммерческой организации "Крымский республиканский фонд развития жилищного строительства и ипотечного кредитования" в целях жилищного строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан».