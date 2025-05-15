Появились фото вручения благодарственных писем жителям Карелии за спасение четверых провалившихся под лед рыбаков

Старший государственный инспектор по маломерным судам – руководитель инспекторского отделения ГИМС МЧС России в Медвежьегорске Сергей Леванович вручил Сидорову Руслану и Исакову Юрию благодарственные письма от МЧС Карелии и Администрации Медвежьегорского района за самоотверженные и слаженные действия при спасении четверых человек, провалившихся под лед.
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