В островном регионе состоялась презентация третьего сборника историй участников СВО «Честь наивысшая – носить русский мундир!»

Ветеран СВО Юлиан Красавин в очередной раз стал одним из авторов, сформировавших третий том историй участников СВО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- В Курске полицейские восстановили паспорта местным жителям, вернувшимся на Родину после принудительного переселения на территорию Украины
- Операторы БпЛА группировки войск «Центр» рассказали о применении новых FPV-дронов
- Штурмовики Южной группировки войск уничтожили 5 единиц техники и захватили опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Свежие комментарии