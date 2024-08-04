В Санкт-Петербурге 13-летняя девочка пострадала от упавшего светофора после того, как грузовик врезался в его стойку

Трагедия произошла в Санкт-Петербурге, когда 13-летний ученик седьмого класса получил серьезные травмы после того, как автомобиль ГАЗ, за рулем которого находился 24-летний мужчина, проехал на запрещающий сигнал светофора.
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