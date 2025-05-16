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Празднование Дня Победы вызвало в Эстонии всплеск ненависти к русским 

Празднование Дня Победы вызвало в Эстонии всплеск ненависти к русским 

Эстонская пресса шельмует жителей города Нарва, большинство населения которого составляют русские. Эстонское государство рассматривает эту территорию как гнездо сепаратистов, которое необходимо держать под жестким контролем.

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