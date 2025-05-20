Молодой омский фельдшер погиб на трассе в Новосибирской области - его машина врезалась в опору моста.
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Молодой омский фельдшер погиб на трассе в Новосибирской области - его машина врезалась в опору моста.