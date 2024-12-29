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«Нетс» не планируют выкупать контракт Д’Анджело Расселла (Майкл Скотто)

«Для тех, кто предполагает, что «Нетс» и Д’Анджело Расселл могли бы рассмотреть возможность выкупа контракта, мне сказали, что это не так», – пишет инсайдер Майкл Скотто.

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