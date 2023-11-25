Хоссейн Вафаей выиграл финальный раунд квалификации UK Championship 2023

Хоссейн Вафаей обыграл Скотта Дональдсона, Пан Цзюньсюй победил любителя Крейга Стедмэна, Чжоу Юэлун в решающем фрейме нанес поражение Иану Бернсу, а Дэвид Лилли проиграл Эллиоту Слессору в четвертом квалификационном раунде турнира UK Championship 2023, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.
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