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Снукерист.ру

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Хоссейн Вафаей выиграл финальный раунд квалификации UK Championship 2023

Хоссейн Вафаей выиграл финальный раунд квалификации UK Championship 2023

Хоссейн Вафаей обыграл Скотта Дональдсона, Пан Цзюньсюй победил любителя Крейга Стедмэна, Чжоу Юэлун в решающем фрейме нанес поражение Иану Бернсу, а Дэвид Лилли проиграл Эллиоту Слессору в четвертом квалификационном раунде турнира UK Championship 2023, сообщает WST Хоссейн Вафаей (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.

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