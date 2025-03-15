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Экс-помощник Буша Грэм предложил контроль перемирия на Украине без миротворцев

Экс-помощник Буша Грэм предложил контроль перемирия на Украине без миротворцев

Лучшим вариантом для контроля за соблюдением перемирия на Украине после подписания мирного соглашения между Киевом и Москвой может быть создание специальной трехсторонней американо-российско-украинской военной комиссии.

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