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Царьград

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Найден предатель, пропустивший ВСУ через Курскую границу: Первый некролог из "Трубы". Комбриг "Морпех" раскрыл: "Всё знали, всё рассчитали"

Найден предатель, пропустивший ВСУ через Курскую границу: Первый некролог из "Трубы". Комбриг "Морпех" раскрыл: "Всё знали, всё рассчитали"

Ранее появилась информация о том, что в рядах русской армии якобы завёлся предатель, который пропустил тысячи боевиков через Курскую границу.

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Комментарии
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Leon
Один солдат выпустил тысячи боевиков ВСУ? Давно такой развеститой клюквы не читал на этом канале😀
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19 час.
Сергей Долгополов
Да пишут всякую куйню,лишь бы писнуть что нибудь.За базар же ни кто не спросит🤪
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17 час.
Вадим Кузнецов
Конечно, эта &quot;новость&quot; была вбросом (враньем)
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14 час.
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