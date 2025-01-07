Экс-комбриг ВСУ: У русских хватит ресурсов для занятия таких городов, как Харьков 

Если украинское командование продолжит в новом году воевать так же, как в 2025-м, то очень скоро ежесуточные прорывы ВС РФ увеличатся с 2-3 километров до 20-30.
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