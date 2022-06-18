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´Поезд Победы´ прибыл в Кричев.

´Поезд Победы´ прибыл в Кричев.

На Кричевщину прибыл уникальный передвижной музей - ´Поезд Победы´, который начал свой маршрут по Белорусской железной дороге 10 июня.

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