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Экс-аналитик Макговерн: ЦРУ пообещало Зеленскому работу в комедийном шоу

Экс-аналитик Макговерн: ЦРУ пообещало Зеленскому работу в комедийном шоу

Экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн раскрыл интересные детали в интервью YouTube-каналу Judging Freedom, заявив, что США готовы предложить работу Владимиру Зеленскому на телевидении после его поражения на Украине.

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