Pirelli вручит особую награду победителю квалификации Гран При Бразилии

PirelliИтальянская шинная компания Pirelli, являющаяся монопольным поставщиком покрышек для Формулы 1, подготовила особую награду победителю квалификации Гран При Бразилии и эксклюзивные кепки для призёров гонки В этом году отмечается 30-я годовщина трагической гибели Айртона Сенны, и, как и в случае с Имолой в мае, на Интерлагосе пройдут мероприятия и чествования бразильского пилота.