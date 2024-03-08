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СМИ: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

СМИ: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Автомобили с российскими государственными номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта. Указанный срок связан с установленным осенью 2023 года запретом на въезд в страну для транспортных средств, зарегистрированных в России.

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