СМИ: автомобили с российскими номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта

Автомобили с российскими государственными номерами должны покинуть Финляндию до 16 марта. Указанный срок связан с установленным осенью 2023 года запретом на въезд в страну для транспортных средств, зарегистрированных в России.
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