Смолянина поместили под арест за взятку сотруднику энергокомпании

Предприниматель хотел скрыть реальный объем потребленного электричества Ленинский районный суд Смоленска заключил под стражу на два месяца предпринимателя, который попался на даче взятки сотруднику энергетической компании.
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