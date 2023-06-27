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В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для тех, чьи доходы ниже 30 тысяч рублей в месяц

В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для тех, чьи доходы ниже 30 тысяч рублей в месяц

Авторы инициативы считают, что так россияне повысят уровень своей жизни. В Госдуму РФ от фракции ЛДПР планируется в скором времени направить проект закона об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс.

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