В Госдуму внесут законопроект об отмене НДФЛ для тех, чьи доходы ниже 30 тысяч рублей в месяц

Авторы инициативы считают, что так россияне повысят уровень своей жизни. В Госдуму РФ от фракции ЛДПР планируется в скором времени направить проект закона об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, кто зарабатывает меньше 30 тыс.