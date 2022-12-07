Я строю

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    Ни о чем.В чем разница меж...

Если Вы никогда не подкармливали свои растения дрожжами, то обязательно попробуйте сделать это прямо сейчас

Если Вы никогда не подкармливали свои растения дрожжами, то обязательно попробуйте сделать это прямо сейчас

﻿﻿В современное время подавляющее большинство цветоводов при выборе подкормки для своих зеленых питомцев отдают предпочтение специализированным магазинным удобрениям, забывая или просто игнорируя, какое количество химии в них содержится! Я слишком люблю свои горшечные растения и никогда не заполню их никакими химикатами! И вообще я убеждена, что подкормки из простых подручных средств ничуть не уступают по эффективности дорогим специализированным препаратам! Хочу рассказать вам о своем любимом и, на мой взгляд, самом эффективном натуральном питании для комнатных растений! Основной компонент Главный компонент моей любимой цветочной подкормки – это компонент, который есть на каждой кухне.

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