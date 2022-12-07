Если Вы никогда не подкармливали свои растения дрожжами, то обязательно попробуйте сделать это прямо сейчас

﻿﻿В современное время подавляющее большинство цветоводов при выборе подкормки для своих зеленых питомцев отдают предпочтение специализированным магазинным удобрениям, забывая или просто игнорируя, какое количество химии в них содержится! Я слишком люблю свои горшечные растения и никогда не заполню их никакими химикатами! И вообще я убеждена, что подкормки из простых подручных средств ничуть не уступают по эффективности дорогим специализированным препаратам! Хочу рассказать вам о своем любимом и, на мой взгляд, самом эффективном натуральном питании для комнатных растений! Основной компонент Главный компонент моей любимой цветочной подкормки – это компонент, который есть на каждой кухне.