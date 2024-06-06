Володин: Каждое поколение воспитывается на произведениях Пушкина

Каждое поколение воспитывается и взрослеет на произведениях Александра Пушкина. Об этом 6 июня заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, поздравляя соотечественников с Пушкинским днем России и Днем русского языка.
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