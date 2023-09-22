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Схрон оружия обнаружили близ кладбища в Алматы

Схрон оружия обнаружили близ кладбища в Алматы

Сразу два схрона оружия обнаружили в южной столице, передает inAlmaty.kz. По оперативной информации сотрудников учреждения №72 ДУИС по Алматы, Алматинской области и Жетысуской области, в Турксибском и Медеуском районах города были обнаружены схроны.

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