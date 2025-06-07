Автомобили в России теперь можно купить онлайн с самовывозом

Крупнейшая российская торговая онлайн-площадка Wildberries объявила о запуске новой товарной категории в сервисе самовывоза Click&Collect – теперь пользователи могут забирать автомобили и мототехнику из партнерских дилерских центров.
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