Лига чемпионов. «ПСЖ» Сафонова против «Ман Сити», «Реал» примет «Ред Булл», «Арсенал» – «Динамо» Загреб, «Бавария» в гостях у «Фейеноорда», «Милан» сыграет с «Жироной», «Интер» – со «Спартой»

В среду «ПСЖ» Матвея Сафонова сразится с «Манчестер Сити», «Реал» примет «Ред Булл», «Арсенал» – «Динамо» Загреб, «Бавария» сыграет в гостях с «Фейеноордом», «Интер» – с пражской «Спартой», «Милан» проведет домашний матч с «Жироной».
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