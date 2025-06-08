Найден мертвым певец Денис Лупу

Молдавский певец Денис Лупу, известный как Jucătoru, обнаружен мёртвым в Италии. О его смерти сообщили местные СМИ со ссылкой на публикацию друга и экс-менеджера артиста в соцсетяхМолдавский певец Денис Лупу, известный как Jucătoru, обнаружен мёртвым в Италии.
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