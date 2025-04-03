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Марина Федункив: «Постоянно наблюдаю за тем, как трепетно муж относится к ребенку, и не могу нарадоваться»

Марина Федункив: «Постоянно наблюдаю за тем, как трепетно муж относится к ребенку, и не могу нарадоваться»

В прошлом году Марина Федункив родила первенца. Звезда сумела выстроить рабочий график так, что успевает не только участвовать в проектах и появляться на ТВ, но и проводить время с семьей, оставаясь заботливой и любящей мамой.

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