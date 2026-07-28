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Суд аннулировал добровольную отставку бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Боровского

Суд аннулировал добровольную отставку бывшего вице-мэра Ханты-Мансийска Боровского

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 28 июля, ФедералПресс. Ханты-Мансийский районный суд, рассмотрев иск прокуратуры, постановил уволить бывшего вице-мэра Геннадия Боровского в связи с утратой доверия, а не по его собственной инициативе.

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