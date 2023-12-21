Финансовый консультант рассказала о способах быстрого погашения ипотеки

Погасить быстрее ипотеку можно, использовав несколько приемов. Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова рассказала «Известиям» подробнее о возможных вариантах для заемщиков.
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