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Глава МО Сербии опроверг данные о передаче МиГ-29 Украине

Глава МО Сербии опроверг данные о передаче МиГ-29 Украине

Глава сербского Минобороны Братислав Гашич опроверг данные некоторых СМИ о том, что контракт с компанией Dassault Aviation на покупку 12 истребителей Rafale предусматривает отправку сербских МиГ-29 Украине.

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