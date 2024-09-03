Глава МО Сербии опроверг данные о передаче МиГ-29 Украине

Глава сербского Минобороны Братислав Гашич опроверг данные некоторых СМИ о том, что контракт с компанией Dassault Aviation на покупку 12 истребителей Rafale предусматривает отправку сербских МиГ-29 Украине.
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