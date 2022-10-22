В Крыму предложили четырем регионам Украины задуматься о проведении референдумов

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четыре региона Украины уже могут задумываться о подготовке к проведению референдумов о присоединении к Российской Федерации, так как, считает он, освобождение этих территорий неизбежно.
Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что четыре региона Украины уже могут задумываться о подготовке к проведению референдумов о присоединении к Российской Федерации, так как, считает он, освобождение этих территорий неизбежно.
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