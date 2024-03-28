Мигранты жертвы, а не злодеи

Миграцию организовали по шаблону ваучерной приватизации 90-х - навар "акулам", издержки и дермо народу, и никто не за что не отвечает.

Vladimir Soukhatchev

Сергей, прошу вас набраться смелости и по возможности честно ответить на мой вопрос. Согласно либеральной идеологии «любой индивидуум равен любому другому индивидууму», а вы готовы быть равным любому из 4, или уже 6, задержанных таджикских «индивидуумов-террористов», с удовольствием отправивших на тот свет полторы сотни безоружных мужчин, женщин, детей и несколько сотен раненых физически и ментально???