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Мигранты жертвы, а не злодеи

Мигранты жертвы, а не злодеи

Автор: Александр Дугин  В отличие от многих близких мне людей я не считаю, что зло в самих мигрантах.

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Комментарии
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vladimir vedenkin
Миграцию организовали по шаблону ваучерной приватизации 90-х - навар &quot;акулам&quot;, издержки и дермо народу, и никто не за что не отвечает.
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1 час.
Vladimir Soukhatchev
Сергей, прошу вас набраться смелости и по возможности честно ответить на мой вопрос. Согласно либеральной идеологии «любой индивидуум равен любому другому индивидууму», а вы готовы быть равным любому из 4, или уже 6, задержанных таджикских «индивидуумов-террористов», с удовольствием отправивших на тот свет полторы сотни безоружных мужчин, женщин, детей и несколько сотен раненых физически и ментально???
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33 мин.
Vladimir Soukhatchev
Пы.Сы. В одном я с вами полностью согласен:  не задумываясь глубоко «делать срач» вы таки действительно умеете!
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28 мин.

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