Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Стоит ли президенту РФ ехать в гости к уже не раз обманувшему его лидеру страны НАТО Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Камран Гасанов Павел Фельдман Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.