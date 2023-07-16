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Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Эрдоган — Путину: Не приедешь — обижусь!

Стоит ли президенту РФ ехать в гости к уже не раз обманувшему его лидеру страны НАТО Дмитрий Родионов На фото: президент РФ Владимир Путин (Фото: Александр Демьянчук/ТАСС) Материал комментируют: Андрей Дмитриев Камран Гасанов Павел Фельдман Анкара рассчитывает на визит президента России Владимира Путина в Турцию, заявил представитель правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.

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Комментарии
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Слава Охрименко
никогда турки не были друзьями Русских, это разве не понятно ??????
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15 час.
Надежда Белугина
Как тяжело переживать это наглое унижение отовсюду. Хотелось бы понять, во имя чего? Что за интерес отдать последнюю рубашку недругу?
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14 час.
Стефания Новак
согласна с вами. Надоело унижение и наше стремление угождать турции и сша и европе!
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14 час.

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