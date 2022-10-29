Крымское информационное агентство

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В Евпатории проходит акция «Чистый Крым»

В Евпатории проходит акция «Чистый Крым»

В Евпатории депутаты горсовета и сотрудники городской администрации в рамках республиканской акции «Чистый Крым» высадили в Пушкинском сквере десятки зеленых насаждений: розы, туи, гибискусы, саженцы платана, можжевельника и краснолисной сливы.

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