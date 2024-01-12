Посольство РФ в Латвии возмутилось высылкой 82-летнего россиянина

скриншот видео Посольство России в Латвии возмутилось принудительной депортацией 82-летнего российского военного пенсионера Бориса Каткова и призвало международные правозащитные структуры дать оценку действиям латвийских властей.
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