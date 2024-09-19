ВС России освободили два населенных пункта в приграничье: главное за сутки

МОСКВА, 19 сентября, ФедералПресс. Российская армия освободила два населенных пункта в Курской области, в Словакии заявили о необходимости участия РФ во втором мирном саммите по Украине, Дональд Трамп пообещал не превращать США в диктатуру.
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