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Курские новости

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В Курской области бойцы РФ зачищают леса возле Малой Локни

В Курской области бойцы РФ зачищают леса возле Малой Локни

Военные группировки войск «Север» ведут ожесточенные бои на севере Суджанского района. По информации телеграмм-канала «Два майора» на утро 4 декабря, штурмовые группы военных России продвинулись в лесных массивах возле села Малая Локня и проводят зачистку.

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