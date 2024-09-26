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Дюмин рассказал, когда ВСУ выдавят из Курской области

Дюмин рассказал, когда ВСУ выдавят из Курской области

По словам помощника президента России, это произойдёт уже скоро.Помощник президента России Алексей Дюмин рассказал, когда Курскую область полностью освободят от вторжения ВСУ.

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