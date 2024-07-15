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Эксперты оценили, сколько объектов в Москве подпадет под повышенный налог

По данным Consul Group, после принятия поправок налог увеличится на 488 рублей на 1 кв. м недвижимости, а бюджет Москвы пополнится примерно на 26 млрд рублей Под повышение налога на имущество в Москве подпадут около 4,9 тыс.

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