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За рулем

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АВТОВАЗ озвучил объемы производства Lada Azimut

АВТОВАЗ озвучил объемы производства Lada Azimut

Волжский автозавод подтвердил планы по выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut. «По производственному плану до конца 2026 года АО «АВТОВАЗ» выпустит несколько тысяч товарных LADA Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut.

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