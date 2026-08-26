АВТОВАЗ озвучил объемы производства Lada Azimut

Волжский автозавод подтвердил планы по выпуску новой модели – кроссовера Lada Azimut. «По производственному плану до конца 2026 года АО «АВТОВАЗ» выпустит несколько тысяч товарных LADA Azimut, а производственный план 2027 года содержит уже несколько десятков тысяч Azimut.