Русофобы в правительстве Казахстана взяли верх

Астана снова показала свою реальную сущность и настоящее отношение к Москве перед празднованием 9 Мая как началом разбирательства в отношении издания Sputnik Казахстан, так и недопуском известного российского историка и эксперта, приглашённого на конференции и заседания в рамках прежних договорённостей.