Global Look Press/Sha Dati/XinHua Иран не собирается отправлять свои войска на помощь "Хезболле", поскольку Ливан доказал, что может защитить себя сам, заявил 30 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в эфире телеканала SNN.