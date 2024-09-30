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Иран не собирается отправлять свои войска на помощь "Хезболле"

Иран не собирается отправлять свои войска на помощь "Хезболле"

Global Look Press/Sha Dati/XinHua Иран не собирается отправлять свои войска на помощь "Хезболле", поскольку Ливан доказал, что может защитить себя сам, заявил 30 сентября официальный представитель МИД Ирана Насер Канани в эфире телеканала SNN.

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