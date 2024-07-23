Депутаты рассмотрят в первом чтении законопроект о легализации майнинга

Как законопроект повлияет на майнинг в России, если документ примут? И что думают о предлагаемых мерах участники рынка?В Госдуме до рассмотрения наконец дошел законопроект, который впервые предлагали еще в 2022 году.
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